(قلق) وسط جماهير الهلال بسبب الحكم الزامبي سيكاوزي

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الخليج 365 :
قام الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بتبديل طاقم التحكيم المغربي راضوان جيد بحكم زامبي لإدارة مباراة بلاتنيوم الزيمبابوي والهلال
حسب ما نشر (سودانا فوق) أمس ويحمل ملف الحكم الزامبي سيكاوزي العديد من الكوارث السوداء وكانت اخر فضيحه له هي
مباراة الترجي واول أغسطس الأخيرة وكانت لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي قد أوقفته بسبب هذه المباراة في ١٦ نوفمبر الماضي وذلك بسبب تحيزه للفريق التونسي…
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