اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

هلال الأبيض يرفض مواجهه الهلال وديا قبل السفر لزيمبابوي

0 نشر
-- 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements
شهاب محمد - الخرطوم - هلال الابيض

الخليج 365 :

تعثرت مجهودات مكثفة قادتها أطراف فنية وإدارية بفريقي كرة القدم، بكل من الهلال والهلال الاُبَيِّض، ، لإقامة مباراة ودية بين الفريقين، وذلك في إطار استعداداتهما للمشاركة بالدور الثاني من الموسم بالنسبة للأبيض، وبطولة دوري أبطال إفريقيا بالنسبة للهلال، الذي سيواجه فريق بلاتنيوم الزيمبابوي يوم 25 يناير/كانون ثاني الجاري.وقالتة تفاصيل ان تعثر قيام المباراة بين الهلال والأبيض، حيث تسبب تضارب برنامج إعداد مدربي الفريقين في تثبيت يوم محدد لخوض المباراة.وطلب الهلال، عن طريق مدير الكرة خالد الزومة، خوض المباراة يوم السبت المقبل، لكن جاء رد الجهاز الفني للاُبَيِّض، بأن فريقه سيكون جاهزا لمواجهة الهلال يومي الأحد أو الإثنين المقبلين، لأن لاعبي الفريق تم تسريحهم اليوم على أن يعاودوا التدريبات صباح يوم السبت

المادة السابقةمفاجأة.. لاعب المريخ يترشح لرئاسة الاتحاد اليمني لكرة القدم
المقالة القادمة(قلق) وسط جماهير الهلال بسبب الحكم الزامبي سيكاوزي
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هلال الأبيض يرفض مواجهه الهلال وديا قبل السفر لزيمبابوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا