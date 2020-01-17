هلال الأبيض يرفض مواجهه الهلال وديا قبل السفر لزيمبابوي

الخليج 365 :

تعثرت مجهودات مكثفة قادتها أطراف فنية وإدارية بفريقي كرة القدم، بكل من الهلال والهلال الاُبَيِّض، ، لإقامة مباراة ودية بين الفريقين، وذلك في إطار استعداداتهما للمشاركة بالدور الثاني من الموسم بالنسبة للأبيض، وبطولة دوري أبطال إفريقيا بالنسبة للهلال، الذي سيواجه فريق بلاتنيوم الزيمبابوي يوم 25 يناير/كانون ثاني الجاري.وقالتة تفاصيل ان تعثر قيام المباراة بين الهلال والأبيض، حيث تسبب تضارب برنامج إعداد مدربي الفريقين في تثبيت يوم محدد لخوض المباراة.وطلب الهلال، عن طريق مدير الكرة خالد الزومة، خوض المباراة يوم السبت المقبل، لكن جاء رد الجهاز الفني للاُبَيِّض، بأن فريقه سيكون جاهزا لمواجهة الهلال يومي الأحد أو الإثنين المقبلين، لأن لاعبي الفريق تم تسريحهم اليوم على أن يعاودوا التدريبات صباح يوم السبت