مدير الأسواق الحرة: مشكلات تعيق أداء الشركة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : شكا مدير عام الشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة يوسف كرار من وجود مشكلات وتحديات تواجه الشركة، وشدد على ضرورة مراجعة وتعديل القوانين واللوائح والنظم المتعلقة بعمل الشركة، وأضاف” لايوجد حتى الآن بنوك عالمية في المناطق الحرة”.

وقال كرار في منبر”وكالة السودان للأنباء” إن هذه المشكلات تعيق أداء الشركة بصورة حقيقية، وتابع”تم اخطار الجهات المختصة وهناك لجان تعمل حاليا لإيجاد الحلول”.

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