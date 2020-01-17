الدولار يصعد بقوة بالاسواق الموازية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أغلق السوق الموازي للعملات في السودان الخميس على ارتفاع كبير للأسعار مقابل الجنيه السوداني الذي انحدر الى مستوى غير مسبوق مع ازدياد الطلب على شراء النقد الأجنبي. وطبقا لمتعاملين تحدثوا لـ ” سودان تربيون” فإن الدولار سجل 95 جنيها للبيع مقارنة بـ 91 جنيها مطلع الأسبوع بينما ارتفع بيع الريال السعودي إلى 25 جنيها وبلغ الدرهم الاماراتي 26.5 جنيها بينما وصل سعر بيع اليورو إلى 105جنيهات. وارجع المتعاملون ارتفاع أسعار العملات الأجنبية إلى زيادة الطلب بشكل كبير خلال اليوم مقارنة بالأيام الماضية ويرجع مراقبون الارتفاع إلى ضعف الصادرات مقابل شح النقد الأجنبي لتغطية الواردات الضرورية. المادة السابقة الجيش الأمريكي ينقل قواته في العراق إلى مناطق “أكثر أمنا” خوفا من الهجمات المقالة القادمة مدير الأسواق الحرة: مشكلات تعيق أداء الشركة

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