مُسلّحون مجهولون يُصيبون شاباً بطلقة “كلاش” بأم بدة

نجا شاب بأم بدة يدعى “مصطفى”، من موت محقق بعد أن أطلقت مجموعة من (5) أشخاص يستقلون عربة (بوكس)، أعيرة نارية “كلاش” على باب منزله وأصابته في قدمه.

وقال مصدر، إن الجناة توقفوا أمام منزل الشاب “مصطفى” حاملين (4) بنادق كلاشنكوف وطبنحة، وأرعبوا سكان الحاره (30) بأم بدة وتم إبلاغ النجدة التي هبت لمسرح الحادث في الحال، وتم نقل المصاب لقسم الطوارئ والإصابات بمستشفى أم درمان، وبعد تلقي العلاج تم فتح بلاغ بقسم شرطة الحارة (50) تحت المادة (130) من القانون الحنائي.

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وفي السياق وبحسب صحيفة الصيحة، وجّه مدير شرطة محلية أم بدة العميد شرطة نزار عبد الرحمن، بتكوين أتيام من المباحث للقبض على الجناة، وتم وضع خطط أدت للقبض على أحد المتهمين ولا زالت مباحث أم بدة تكثّف جهودها للقبض على المتهمين.

يُذكر أن أحد المتهمين هدّد شقيق المصاب عبر الهاتف وتوعده بالانتقام، وقال مصدر إن المجموعة من وقت لآخر ترتدي زي “الدعم السريع” وتحمل أسلحته في منتصف الليل، وهذه الإفادات كما وردت في التحري.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)