تفاصيل اقتياد مسؤولة بوزارة العمل إلى نيابة الفساد

التاريخ: 17-يناير-2020
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ألقت نيابة الفساد القبض على مسؤولة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية واقتادتها من مقر عملها ظهر أمس (الخميس) للتحقيق معها.
وأشار مصدر، إلى أن المسؤولة تشغل منصب مدير عام مركز تطوير الخدمات بالوزارة وحاصلة على درجة الدكتوراة، وقال إن ثلاثة عناصر من نيابة الفساد حضروا إلى الإدارة فور وصول المسؤولة من ورشة عمل، وكانوا على متن عربة بوكس وطلبوا منها الصعود إلى العربة إلا أنها وموظفين بالوزارة طلبوا أن تترحل إلى النيابة بسيارتها الخاصة، وأقتيدت بها وقاد السيارة مدير قطاع الموارد المالية والبشرية بالإدارة بدلاً عنها، بينما كان برفقتهما أحد عناصر النيابة واتغل الآخرون عربة بوكس.
وبحسب صحيفة السوداني الدولية، فإن المسؤولة تواجه بلاغ يحوى (6) مواد اتهام تتعلق بالفساد المالي والإداري ومدون ضدها من قبل منظمة “زيرو فساد”.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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