الكشف عن المقر الجديد لإقامة “قوش”

قال موقع إخباري إريتري إن مدير جهاز الأمن الاسبق صلاح قوش، انتقل للإقامة في الأراضي الاريترية.

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ونقل الموقع عن ناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي قريبي الصلة بجهات إعلامية وسياسية في إريتريا، دخول صلاح قوش إلى الأراضي الإريترية بمعية خمسة عشر ضابطاً مفصولاً من جهاز المخابرات.

وقال الموقع بحسب صحيفة آخر لحظة، إن جهات إريترية لم تستبعد لجوء “قوش” إلى الأراضي الإريترية لاحتفاظه بعلاقات جيدة مع الرئيس أسياس أفورقي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)