أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الجمعة الموافق 17 يناير 2020م

تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية الصيحة: * جهاز المخابرات يكشف تفاصيل مثيرة حول أحداث “هيئة العمليات” * نيابة الثراء الحرام تتخذ إجراءات لاسترداد “قوش” عبر (الانتربول) * وفاة وإصابة (47) شخصاً في حادث بطريق “الخرطوم – مدني” * مبعوث أمريكي سابق: صراع المكونات العسكرية يبقي السودان في قائمة الإرهاب * ديوان المراجعة: مؤسسات لا ترفع تقاريرها بسبب قوانينها الداخلية * غرب كردفان تشرع في قرار منع التظاهرات السوداني الدولية: * اقتياد مسؤولة بوزارة العمل إلى نيابة الفساد * المالية تصدر أمر التخويل بالصرف على موازنة العام 2020م Advertisements * مصرع (9) وأصابة (38) في حادثي سير * مجلس السيادة للعاملين بالزكاة: سنسألكم مئات المرات * لأول مرة.. صادرات الذهب ضمن قائمة وزارة التجارة والصناعة آخر لحظة: * تعيين مدير للمخابرات ومعلومات جديدة عن هيئة العمليات * التغيير: تحركات لخلق تمرد داخل الشرطة * منع مسيرات (الزحف الأخضر) بغرب كردفان * كشف المقر الجديد لإقامة قوش * مصرع وإصابة (72) في حادثين بمدني والجيلي * لجنة لرقابة توزيع الدقيق وحصر المخاب الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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