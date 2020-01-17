أمريكا تعترف وتعلن عن إصابات في قواتها نتيجة هجوم إيران الصاروخي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أعلن الجيش الأمريكي، يوم الخميس، إن 11 جنديا أمريكيا عولجوا من أعراض الارتجاج بالمخ نتيجة الهجوم الصاروخي الإيراني في الثامن من يناير/ كانون الثاني على قاعدة بالعراق تتمركز فيها قوات أمريكية.

وقال الكابتن بيل أوربان المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية في بيان “بينما لم يُقتل أي عسكريين أمريكيين في الهجوم الإيراني في الثامن من يناير على قاعدة عين الأسد الجوية، فقد عولج العديد من أعراض الارتجاج بالمخ بسبب الانفجار ولا تزال حالاتهم قيد التقييم”، بحسب “رويترز”. المادة السابقة وزارة المالية تصدر أمر التخويل بالصرف على موازنةالعام 2020م المقالة القادمة اليونان تهدد بهذا الإجراء إذا لم يلغ اتفاق ترسيم”النفوذ البحري” مع تركيا

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