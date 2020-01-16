عاجل.. "البرهان" يشيد بالدعم المصرى للحفاظ على استقرار السودان

الخميس 16 يناير 2020

تلقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم، اتصالاً هاتفياً من الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس السيادي.



وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة جمهورية مصر العربية، إن الرئيس أكد الروابط التاريخية الأزلية التي تجمع شعبي وادي النيل، مشيرا الي متابعته الحثيثة لكافة التطورات على الساحة السودانية، ومؤكدًا الموقف المصري الإستراتيجي الثابت الداعم لأمن واستقرار السودان وشعبه الشقيق.

من جهته، ثمن الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان التقارب الشعبي والحكومي المتأصل بين مصر والسودان، وبالجهود القائمة للارتقاء بأواصر التعاون المشترك بين البلدين، ومشيداً بالدعم المصري غير المحدود للحفاظ على سلامة واستقرار السودان.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول كذلك التباحث حول تطورات عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصةً مفاوضات سد النهضة والأزمة الليبية، حيث تم التوافق بين الجانبين حول استمرار التشاور المكثف والتنسيق المشترك في هذا السياق.