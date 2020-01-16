رئيس مجلس السيادة يقدم واجب العزاء لأسرة الأمين سالم

قام رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن، بتقديم واجب العزاء لأسرة الأمين سالم مستور أغبش بمدينة سوبا، والتي احتسبت ابنها وابنتها إثر سقوط دانة بمنزلهم خلال الأحداث التي شهدتها الخرطوم أمس الأول بواسطة أفراد ينتسبون لهيئة العمليات التابعة لجهاز المخابرات العامة.

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وعبر رئيس مجلس السيادة الانتقالي، حسبما ذكرت وكالة السودان للأنباء عن خالص تعازيه وأعضاء المجلس، وصادق مواساتهم للأسرة في فقدها الجلل، وترحم على روح الشهيدين، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدهما برحمته الواسعة ومغفرته الحسنة وأن يسكنهما فسيح جناته مع الشهداء والصديقين وأن يلهم الأسرة الصبر والسلوان، متمنياً عاجل الشفاء لوالد الفقيدين.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)