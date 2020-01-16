الهلال يواصل التمارين.. غياب الشغيل والضي والدمازين

خاض فريق الهلال العاصمي السوداني، تدريبه الثاني تحت إشراف مدربه الجديد، الوطني الفاتح النقر، بدءاً من الساعة الرابعة من عصر أمس وحتى السادسة مساء، ضمن برنامجه الإعدادي الخاص بمواجهة بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي، المقررة 24 يناير الحالي، في الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أفريقيا وذلك حسب ما أوردت صحيفة آخر لحظة

وخسر بطل السودان الجولة الرابعة على أرضه أمام النجم الساحلي التونسي 1/2 السبت الماضي، مخالفاً التوقعات بعد فوزه على الليتوال بالملعب الأولمبي برادس بهدف المدافع الدولي أطهر الطاهر.

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وبدأ النقر التدريب الذي غاب عنه المدافع عمار الدمازين، ومتوسط الميدان، نصر الدين الشغيل، والمهاجم محمد موسى الضي، والحارس الشاب محمد النور أبوجا، لأسباب غير معلومة، بمحاضرة أكد خلالها على العمل الجاد وضرورة الانضباط في التدريبات، حتى يصبح الفريق جاهزاً للمقابلة الأفريقية الحاسمة، التي يستهدف منها الانتصار أو التعادل على الأقل، ليبقي على حظوظه في الترشح إلى الدور المقبل.

وتراجع الهلال إلى المركز الثالث (6 نقاط) بينما يتصدر النجم (9 نقاط) ويتأخر بلاتينيوم (نقطة واحدة)، قبل المباراة الأخيرة أمام ضيفه الأهلي المصري بالجوهرة الزرقاء مطلع فبراير المقبل.

وشهدت الحصة التدريبية أمس عودة القائد عبد اللطيف بوي، ولاعب الوسط نزار حامد، بعد تخلفهما أمس الأول.

وواصل النقر وجهازه المعاون العمل البدني والفني، بمشاركة 22 لاعباً، واختتم التدريب بنقسيمة انتهت على وقع التعادل بدون أهداف.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)