الأرصاد: انخفاض تدريجي لدرجات الحرارة بالبلاد

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في تقريرها عن حالة الطقس خلال الـ24 ساعة المقبلة أن تستمر درجات الحرارة العظمى و الصغرى في الانخفاض التدريجي في معظم مدن البلاد مع احتمالية تأثر مناطق غرب سلسلة جبال البحر الأحمر وبعض من مناطق الشمال بالغبار المثار خلال ساعات نهار اليوم وهطول أمطار جنوب سلسلة جبال البحر الأحمر

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كما توقع التقرير بحسب وكالة السودان للأنباء أن تسود رياح شمالية إلى شمالية شرقية متوسطة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار في الأجزاء الشمالية والوسط والجنوب وبعض المناطق بغرب البلاد

وتسود رياح في سلسلة جبال البحر الأحمر و الشرق وبعض الأجزاء الغربية تكون شمالية إلى شمالية غربية خفيفة السرعة أثناء ساعات النهار تتحول إلى شمالية نشطة مع تقدم ساعات الليل

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)