إعفاء المدير العام لوزارة التنمية الاجتماعية بالخرطوم

التاريخ: 16-يناير-2020
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أصدر الفريق ركن أحمد عابدون حماد والي ولاية الخرطوم قراراً قضى بموجبه إعفاء المدير العام لوزارة التنمية الاجتماعية بولاية الخرطوم وتعيين الأستاذ ناظم حسن بشير سراج خلفاً له حسب ماذكرت وكالة السودان للأنباء.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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