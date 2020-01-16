إعفاء المدير العام لوزارة التنمية الاجتماعية بالخرطوم

التاريخ: 16-يناير-2020 فى : أخبار 14 مشاهدة أصدر الفريق ركن أحمد عابدون حماد والي ولاية الخرطوم قراراً قضى بموجبه إعفاء المدير العام لوزارة التنمية الاجتماعية بولاية الخرطوم وتعيين الأستاذ ناظم حسن بشير سراج خلفاً له حسب ماذكرت وكالة السودان للأنباء. Advertisements الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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