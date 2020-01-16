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إعفاء المدير العام لوزارة التنمية الاجتماعية بالخرطوم

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التاريخ: 16-يناير-2020

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إعفاء المدير العام لوزارة التنمية الاجتماعية بالخرطوم

أصدر الفريق ركن أحمد عابدون حماد والي ولاية الخرطوم قراراً قضى بموجبه إعفاء المدير العام لوزارة التنمية الاجتماعية بولاية الخرطوم وتعيين الأستاذ ناظم حسن بشير سراج خلفاً له حسب ماذكرت وكالة السودان للأنباء.

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الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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