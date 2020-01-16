زيادة كبيرة في أسعار السكر و الألبان و الزيوت

التاريخ: 16-يناير-2020
193 مشاهدة
واصلت أسعار السلع الاستهلاكية بولاية الخرطوم ارتفاع أسعارها بصورة كبيرة خاصة السكر والألبان والزيوت في وقت شكا فيه التجار من الركود
وذلك حسب صحيفة الصيحة حيث أوضح التاجر محمد الزين بسوق بحري أن جوال السكر زنة 50 كيلو قفز إلى ٢٢٥٠ جنيهاً بدلاً عن ٢١٠٠ جنيه الأسبوع المنصرم.مشيراً إلى أن سعر الجوال زنة 10 كيلو بلغ ٤٥٠ جنيهاً بدلًا عن٣٨٠ جنيهاً، أما خمسة كيلو فبلغ ٢٤٠ جنيهاً أما أسعار الزيوت إنتاج الشركات أيضاً شهدت ارتفاعاً، حيث وصلت جركانة الزيت زنة ٤ رطل ونصف من شركة صباح ٤٩٠ جنيهاً
والجركانة زنة ٩٠٠ جرام بـ ١٢٠ جنيهاً، أما جركانة زيت يارا زنة ٤ رطل ونصف بـ٥٨٠ جنيهاً، أما زيت زهرة الشمس زنة ٩٠٠ جرام وصلت إلى ١٥٠ جنيهاً بدلاً عن ١٢٠ جنيهاً أما جركانة الزيت زنة 36 رطلاً بلغت ١٩٠٠ جنيه، وأيضا شهدت الألبان الجافة ارتفاعاً حيث وصل سعر الكرتونة من كابو ٣١٧٥ جنيهاً بدلاً عن ٣٠٠٠ جنيه، أما الوادي وصل إلى٣٢٠٠ بدلًا عن ٢٩٠٠ جنيه، أما مياسم والنيل بـ ٢٨٠٠ بدلاً عن ٢٦٠٠ جنيه.
كاشفاً عن انخفاض أسعار البصل فبلغ الجوال ٤٠٠٠ جنيه بدلاً عن ٥٥٠٠ وتوقع أن تشهد أسعاره مزيداً من الانخفاض خلال الأيام القادمة نسبة لدخول كميات كبيرة من الوارد من الولايات، لافتاً إلى استقرار معظم أسعار السلع الاستهلاكية الأخرى، مشيراً أن سعر باكت دقيق سيقا بلغ ٥٠٠ جنيه بدلاً عن 400 جنيه، وزادنا ٥٠٠ جنيه بواقع ٥٠ جنيهاً للبكت، حيث يشهد ندرة في الأسواق، مشيراً لاستقرار سعر صابون الغسيل فبلغ سعر القطعة زنة 140 جراماً 210 جنيهات، أما القطعة زنة 200 جرام بلغت 310 جنيهات فوصل سعر الكرتونة منه 240 جنيهاً. فيما وصل سعر 2 كيلو من صابون البدرة 235 جنيهاً بينما وصل 3 كيلو140 جنيهاً و4 كيلو 170 جنيهاً أما 5 كيلو فبلغ 210 جنيهات، أما كرتونة الصلصة فبلغت 605 جنيهات، فيما وصل سعر كرتونة الشعيرية والسكسكانية والمكرونة500 جنيه بدلاً عن 400 جنيه.
أما جوال العدس فبلغ655 جنيهاً، وجوال الأرز 600 جنيه بدلاً عن 430 جنيهاً، أما رطل الشاي فتراوح بين 100ـ 160 جنيهاً.
أما أسعار البسكويت فتراوح سعر الكرتونة بين 190-175-275 جنيهاً حسب النوع، أما جردل الطحنية فبلغ 350 جنيهاً، وقال إن السوق يشهد ركوداً ملحوظاً بجانب عدم استقرار الأسعار مرجعاً الأسباب لوجود زيادة في الأسعار بصورة مستمرة متوقعاً أن تشهد الأيام القليلة القادمة زيادة في الأسعار خاصة منتجات الشركات من البن والشاي، وقال إن بعض الشركات أوقفت بضائعها لزيادة أسعار منتجاتها.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر زيادة كبيرة في أسعار السكر و الألبان و الزيوت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.