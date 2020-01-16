السيادى يقبل استقالة دمبلاب و يعين رئيس هيئة الاستخبارات خلفاً له

التاريخ: 16-يناير-2020 فى : أخبار 540 مشاهدة Advertisements أعلن مجلس السيادة الانتقالي قبوله لاستقالة مدير جهاز المخابرات العامة الفريق ابوبكر دمبلاب. وفق ماذكرت صحيفة اليوم التالى وبحسب المتحدث باسم المجلس محمد الفكي سليمان أنه بعد التشاور مع كافة الجهات ذات الصلة تم التوافق على تعيين رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية الفريق جمال عبد المجيد قسم السيد مديراً عاماً لجهاز المخابرات العامة. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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