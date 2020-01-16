لجنة قضايا المفصولين تصدر عدداً من القرارات

عقدت لجنة النظر في قضايا المفصولين تعسفيًا من الخدمة المدنية القومية اجتماعها أمس الأربعاء بمقر اللجنة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.

وناقشت اللجنة في اجتماعها وفق ماذكرت وكالة السودان للأنباء تقارير مقدمة من سكرتارية اللجنة حول الطلبات التي وصلت للجنة بالإضافة لتقارير اللجان القطاعية الثلاث التي شكلتها في إجتماعها السابق.

وأصدرت اللجنة توصيات بشأن عدد من المؤسسات التي إكتملت ملفاتها حيث قررت اللجنة التوصية بإعادة 4 من مفصولي وزارة الصحة واستبعاد 8 ملفات لعدم الاختصاص.

كما قررت اللجنة التوصية بإعادة 41 من مفصولي الصندوق الوطني للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتحسين معاشات 137 مفصولاً واستبعاد ملفين لعدم الاختصاص.

كما أخذت اللجنة علمًا بإعادة 7 مفصولين من الصندوق للخدمة في فترة سابقة.

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وأوصت اللجنة برفض طلبات 21 مفصولًا من جامعة الخرطوم بعد أن اتضح لها أن قرار الفصل يتعلق بتزوير الشهادات.

وناقشت اللجنة ملفات 6 وزارات ومؤسسات أخرى و لكنها لم تصدر توصيات حولها رغم اكتمالها بسبب عدم توفر المعلومات حول الدرجات الوظيفية لرصفاء المفصولين لإعادتهم على أساسها للخدمة.

وقررت اللجنة في ظل تأخر عدد كبير من المؤسسات والوزارات في توفير المعلومات الخاصة بالدرجات الوظيفية لإعادة المفصولين وضياع ملفات الخدمة في عدد من هذه المؤسسات و الوزارات، قررت اعتماد صيغة حاجز الكفاءة أو القيد الزمني للوظيفة لتجاوز هذه العقبة وتسريع اتخاذ التوصيات بإعادة المفصولين.