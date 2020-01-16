مصرع وإصابة (39) شخصاً في حادث مروري جنوب الكاملين

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لقي (7) أشخاص مصرعهم وأصيب (32) آخرين اليوم الخميس في حادث مروري بين بص سياحي متجه من مدني إلى الخرطوم وبص قادم من الخرطوم في طريقه للفاو بولاية القضارف.

وبحسب شرطة المرور وفق ماذكرت صحيفة اليوم التالى إن الحادث وقع نتيجة للتخطي الخاطئ في شارع مدني الخرطوم جنوب منطقة الكاملين، وتسبب في وفاة (7) وإصابة (32) إصابات متفاوتة، وتم إسعاف المصابين للمستشفى لتلقي العلاج، ووصفت مصادر طبية إصابات بعضهم بالجسيمة، ونقلت شرطة المرور جثامين المتوفين للمشرحة بعد اتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة وتدوين بلاغ بالحادثة.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)