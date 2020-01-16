لجنة تقصي الحقائق تؤدي القسم أمام البرهان

أدى رئيس وأعضاء لجنة تقصي الحقائق في الأحداث التي شهدتها بعض المواقع بولاية الخرطوم أمس الأول بواسطة أفراد هيئة العمليات بجهاز المخابرات العام القسم أمام الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي، بالقصر الجمهوري اليوم، بحضور رئيس القضاء مولانا نعمات عبد الله محمد. وذلك بحسب وكالة السودان للأنياء.

وتختص اللجنة وفقاً لقرار تشكيلها ، الذي تلاه خلال مراسم أداء القسم الأمين العام لمجلس السيادة الانتقالي اللواء الركن أسامة الصديق جاد الله، بالاضطلاع بالتحقيق والتقصي في الأحداث التي وقعت بواسطة الأفراد التابعين أو كانوا تابعين لجهاز المخابرات العامة “هيئة العمليات” أمس الأول بعدد من المواقع بولاية الخرطوم وولايات أخرى، وذلك بجمع البيانات وسماع الشهود، وحصر الخسائر البشرية والمادية وما نتج عنها من حالات وفاة أو إصابات للأشخاص وهلاك وتلف للممتلكات الخاصة والعامة، وتحديد المسؤولية القانونية عن الأحداث التي وقعت والمتسبب فيها بجانب تحديد ورفع قوائم تحوي كل من شارك أو ساهم أو حرض على تلك الأحداث .

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ونص قرار تشكيل اللجنة على حقها في الإطلاع على كافة المستندات المتعلقة بشأن الأحداث المعنية، ودخول كافة المقار الخاصة والعامة المتعلقة بالأحداث وتفتيشها، واستدعاء أي شخص للمثول أمام اللجنة للإدلاء بأقواله بجانب حقها في القبض والتفتيش لكل شخص مشتبه فيه بالمشاركة بأي شكل من الأشكال في الأحداث المعنية، وحقها في الاستعانة بمن تراه مناسباً في سبيل تنفيذ مهامها .

وحدد القرار أسبوعاً للجنة من تاريخ أداء القسم، لرفع اجراءاتها لرئيس مجلس السيادة الانتقالي.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)