وزير التربية والتعليم الإتحادي : الجزيرة مؤهلة لقيادة نهضة التعليم بالبلاد

أكد بروفيسور محمد الأمين التوم وزير التربية والتعليم الإتحادي أن ولاية الجزيرة مؤهلة لقيادة نهضة وتطوير التعليم بالبلاد، مشيداً بمهارة وحنكة والي ولاية الجزيرة الذي إستطاع أن يضع الجزيرة في الطريق الصحيح بتعاونه مع جميع مكونات المجتمع والإلتفاف حول هموم وقضايا الوطن والمواطن.

ودعا التوم لدى زيارته صباح اليوم لشركة الجزيرة للطباعة والنشر بمدني جميع الولايات لإتباع نموذج الجزيرة في الإهتمام بالتعليم، وأعرب عن إشادته بشركة الجزيرة للطباعة والنشر، وتعهد بتذليل كافة العقبات التي تعترض المطبعة للإضطلاع بدورها في طباعة الكتاب المدرسي لكل السودان.

Advertisements

من جانبه أكد اللواء الركن أحمد حنان أحمد صبير والي ولاية الجزيرة المكلف وفق ماذكرت وكالة السودان للأنباء إهتمام حكومته بالتعليم بإعتباره أولوية من أولويات الحكومة الإنتقالية، وجدد إلتزامه المضي قدماً في توفير الإجلاس وطباعة الكتاب المدرسي.

وذلك بصيانة ماكينات المطبعة وإستيراد ماكينات جديدة وصيانة وتأهيل المدارس تعزيزاً للشعارات التي طرحتها ثورة ديسمبر المجيدة بمجانية التعليم، معلناً أن حكومته لا تألو جهداً في خدمة إنسان الولاية والإستعداد لإنفاذ كافة موجهات ومنشورات وزارة التربية والتعليم وكل مؤتمر أو ملتقى يهدف لنهضة التعليم وتطويرة .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)