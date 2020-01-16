تجمع العائدين: نعمل من أجل السلام

التاريخ: 16-يناير-2020
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دعا رئيس التجمع القومي العائدين من أجل السلام اللواء إبراهيم موسى مجلسي السيادة والوزراء إلى إشراك كل الأطراف من أجل تحقيق السلام في مناطق النزاع بالسودان .
ودعا الدولة إلى توفير معسكرات لقواتهم التى تضم قوات درع الثورة وتوفيق أوضاعها لافتاً إلى ضرورة تهيئة مناخ السلام من الداخل مبيناً أنه مفتاح الحل.
وأوضح إبراهيم وفق ما ذكرت وكالة السودان للأنباء خلال حديثه في المؤتمر الصحفي الذى إستضافه مركز الحاكم للخدمات الصحفية والإعلامية بمقره بالخرطوم اليوم أن السلام ينبغي أن يترجم إلى أفعال لا بالأفعال مبيناً أن الضامن الحقيقي لتحقيق السلام هم أهل السودان وتساءل عن سبب إعتقال عدد من منسوبي التجمع بمحلية الدبييات بولاية جنوب كردفان كما طالب بمحاسبة اللجنة الأمنية بمحلية الدبيبات ومعرفة الأسباب التى أدت إلى اعتقال تلك القوات.
من جانبه قال العميد ضيفان ضيف الله قائد قوات التجمع القومي العائدين من أجل السلام أن قواتهم لا تحمل سلاحاً الآن وإنما تبحث عن السلام مطالباً الحكومة بتوفيق أوضاع تلك القوات حتى تكتمل لوحة السلام .
من جانبه قدم العقيد يوسف آدم عثمان عضو المكتب التنفيذي لقوات التجمع نبذة تاريخية عن التجمع الذي تأسس في العام 2016 والذي كان شعاره (السلام والتعايش والحرية)، لمعالجة أزمات وأمراض السودان التى انتشرت بسبب النظام البائد وأكد أن السلام هو الحل لبناء السودان الجديد وبناء ما دمرته الحرب .
وأوضح أن التجمع يضم قوات من النيل الأزرق و دارفور وجنوب كردفان وإنه يهدف إلى تحقيق السلم الإجتماعي والتعايش دون إقصاء أو تهميش والعمل على وحدة البلاد واستقرار إنسان الريف وإنشاء مشاريع تنموية وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية والانتاجية والاهتمام بالمرأة والطفل وتطوير الزراعة والاهتمام بالبيئة .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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