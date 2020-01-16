خبراء : تفعيل سوق الأوراق المالية لتنمية الصادرات

الخليج 365 :

أكد الأستاذ الطيب الجعلي نائب مدير سوق الخرطوم للأوراق المالية أهمية سوق الخرطوم للأوراق المالية لتطوير وإنعاش الاقتصاد السوداني خاصة بعد أن أصبحت قراءة مؤشر الأسواق المالية تعكس الوضع المالي للدولة.

وكشف في المنتدى الذي نظمته منظمات المجتمع المدني بالتنسيق مع وكالة السودان للأنباء بقاعة (سونا) اليوم بمشاركة خبراء في سوق الأوراق المالية، كشف عن خطتهم لتطوير السوق في ظل التغيرات الجديدة والتي تقوم على مبدأ الشفافية والحوكمة التي تستند عليها لوائح البورصات داخل السوق بجانب العمل على بناء أنظمة إدارية وسن قوانين ولوائح تنظم السوق إضافة لتطبيق تكنولوجيا المعلومات في بورصات السوق لتواكب التطورات العالمية، وأضاف أن الخطة تشمل كذلك تفعيل دور السوق المالي في تنمية وتطوير الصادرات السودانية.

الخبراء المشاركين في المنتدى أكدوا أهمية تفعيل دور سوق الخرطوم للأوراق المالية في إنشاء بورصات للصادرات والسلع التي يمتلك السودان فيها ميزة نسبية، على سبيل المثال الصمغ العربي والحبوب الزيتية والعمل على حمايتها من التهريب، كما دعا الخبراء لتخصيص مساحات للمناطق الحرة في الولايات الحدودية والاستفادة من موقع السودان لإعادة تصدير السلع للدول المقفولة.

يذكر أن عدد الشركات المدرجة في سوق الخرطوم للأوراق المالية حوالي ٦٨ شركة مساهمة عامة برأس مال يبلغ ٥٨ مليار جنيه.