إنتهاء مخزون المنحة السعودية الإماراتية من القمح خلال 48 ساعة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

علمت(السوداني) أن قمح المنحة السعودية الإماراتية الموجود في المطاحن سينتهي في غضون(48) أي يوم السبت المقبل، وفيما كشفت مصادر عليمة للصحيفة عن وصول باخرة محملة بالقمح تكفي لمدة (6) أيام فقط، أفصحت عن عزم المطاحن رفع سعر تكلفة الإنتاج، وقالت” سيقا تخسر (400) ألف دولار شهريا بسبب التكلفة”، وأشارت إلى رفض المطاحن استلام قمح الباخرة الإ بعد تعديل تكلفة الإنتاج، وكشفت المصادر عن انعقاد اجتماعات أمس واستمرارها اليوم بين وكيل وزارة المالية والمطاحن للنقاش حول التكلفة، وأضافت” وإذا اعتمدت التكلفة الجديدة المقدمة من المطاحن ستضطر الحكومة لزيادة دعم الدقيق”، مشيرة إلى أن المطاحن خفضت كمياتها للمخابز بنسبة 30%، وتوقعت المصادر دخول المخابز في إضراب عن العمل حال تغيرت تكلفة المطاحن.