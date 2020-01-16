اشرف الكاردينال يقود بعثة الهلال الى زيمبابوي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : من المتوقع ان يقود الدكتور اشرف سيد احمد الكاردينال بعثة الهلال الى زيمبابوي وذلك لتحفيز اللاعبين والوقوف معهم في خندق واحد حتى النصر والعودة بالعلامة الكاملة من الجولة الخامسة وكان الكاردينال قد اعلن عن حافز دولاري للاعبي الهلال في حالة الفوز على الفريق الزيمبابوي والاهلي معا والصعود الى المرحلة المقبلة من الابطال

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