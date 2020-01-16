النجم الساحلي يرفض التأجيل ويطالب بنقل مباراة الاهلي المصري لدولة مجاورة

الخليج 365 : ارسل النجم الساحلي التونسي خطابا عاجلا للكاف طالبهم بتحويل مباراتهم مع الاهلي المصري في الجولة الخامسة من دوري أبطال أفريقيا الي دولة اخرى نظراً للوضع الأمني المترتب عن ذكرى ٢٥ يناير ورفض تأجيل المباراة ليوم ٢٦ يناير.

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