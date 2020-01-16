سان جورج الإثيوبي يوجه دعوه للمريخ

الخليج 365 :

وجه السيد أبنت رئيس نادي سان جورج الإثيوبي الدعوة للمريخ للمشاركة في احتفالات النادي بمرور (85) عاماً على تأسيسه، وهو الاحتفال الذي سيقام بعد بضعة أشهر من الآن مؤكداً أنهم لا يرغبون في مشاركة أندية حديثة عهد حتى وإن كانت تملك المال والشهرة وإنما يرغبون في نادٍ له تقاليد وأعراف مبدياً استعداده التام لتقديم،خدماته للأحمر في إقامة معسكراته، مؤكداً أن الزي المشترك وألوان الشعار تربط الناديين وتقوي من علاقتهما المميزة عبر التأريخ مؤكداً أنه كان سعيداً للغاية باحتراف شيملس بيكيلي في وقت سابق وتمنى استمراره مع الفرقة الحمراء.

واعتبر السيد أبنت أن الساسة أفسدوا كرة القدم وأقعدوها وطالبهم بالابتعاد عنها مؤكداً أن الرياضة نشاط أهلي يعرف محبوها وعشاقها كيف يديرون شؤونها.وقال بالفعل كانت هناك طفرة قادتنا للظهور في الكان الإفريقي ولكن إثيوبيا تعاني من تدخلات الساسة في الرياضة، شأننا شأنكم أعتقد أنكم مررتم بتجربة مماثلة قادت لتجميد الكرة السودانية، سمعت بذلك فالعالم قرية صغيرة ليس بالضرورة أن تعايش الحدث وتراه بعينك الأخبار تنتقل في أقاصي الأرض في لمح البصر، أعتقد أن الساسة أفسدوا الرياضة وأقعدوها، نعلم أن كرة القدم نشاط أهلي يعرف أهله كيف يديرونه نتقدم للساسة بالشكر ونقول لهم ، توقفوا أتركوننا وشأننا نعرف كيف ندير أمورنا، أعتقد أن الاتحاد الدولي محق تماماً في عزل الرياضة عن السياسة هكذا قرارات إن طبقت بحزم ستساهم في تطور الرياضة.