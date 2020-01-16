مساعٍ لتحديث قطاع الثروة الحيوانية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أكد وزير الثروة الحيوانية والسمكية الدكتور علم الدين عبدالله أبشر سعي وزارته في إطار منظومة تشجيع انتقال القطاع الرعوي التقليدي، الى الحديث لمواكبة التطورات العلمية لترقية شريحة الرعاة بالسودان، وقال خلال منتدى الرعاة بالسودان: إن المنتدي لمناقشة جميع القضايا التي تتعلق بشريحة الرعاة، وتقديم أوراق تتمثل في التخطيط لاستخدام الأرض، وعلاقته باستدامة سبل كسب العيش للرعاة والقانون العرفي، والوصول للعدالة للمناطق الرعوية، ومستقبل الرعاة بالسودان، بالإضافة لكيفية تنسيق الأطر التنظيمية وعلاقتها بالتنظيمات القاعدية للرعاة، و امتدح علم الدين الجهود المقدرة للخبراء والمختصين في هذا المجال، قائلاً: إن شريحة الرعاة تمثل المرتكز الأساسي للتنمية.. داعياً للاهتمام بهم وتطويرهم في مجالات التدريب، مؤكداً أن المواشي تعمل في زيادة الصادرات، ورفد خزينة الدولة بالعملات الصعبة، وتحسين سبل كسب العيش للمجتمعات الريفية.

من جهته أكد وكيل الوزارة الدكتور عادل فرح أن المنتدي يلعب دوراً كبيراً، ومهماً في أساس الاستراتيجية التنموية لوزارة الثروة الحيوانية، وذلك في إطار الاهتمام بصحة الحيوان، وتوفير الموارد المتاحة وترقية شريحة المربين .. موضحاً أن وزارته تتبع العديد من السياسات خلال المرحلة القادمة، تتمثل في الدور المحدد للمساعدين البيطريين، في كيفية الاستغلال الأمثل للامكانيات البيطرية لمكافحة الأمراض الوبائية.