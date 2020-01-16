إنخفاض أسعار الطماطم وزيادات في البامية بسوق الخضروات

الخليج 365 :

شهدت أسعار الخضروات استقراراً ملحوظاً، وضح من خلال جولة الصيحة بالأسواق، في وقت أكد فيه التجار ارتفاع القوة الشرائية، وقال التاجر الحر عبد الرحمن بسوق بحري إن سعر كيلو الطماطم تراوح ما بين 15ـ 20 جنيهاً فيما بلغ سعر الكرتونة منها 320 جنيهاً، كاشفاً عن انخفاض أسعارها خلال الأسبوع المنصرم، مشيرًا إلى أن سعر الكيلو من البطاطس بلغ 50 جنيهاً لافتاً لارتفاع سعر البامية فبلغ الكيلو منها 80 جنيهاً بدلا عن 60 جنيهاً، فيما تراوح سعر كيلو الأسود بين 25-30 جنيهاً، أما الكيلو من البامبي بلغ 25 جنيهاً.

مبينًا أن سعر القطعة الكبيرة من القرع بلغت 300 جنيه، أما الشريحة فتراوحت بين 15-20 جنيهاً فيما بلغ ربط الرجلة الصغيرة 15 30 جنيهاً فيما بلغ سعر الربطة الصغيرة من الخضرة 10 جنيهات والكبيرة 120 جنيهاً أما كيلو الجزر شهد انخفاضاً فبلغ الكيلو 50 جنيهاً بدلاً عن 70 جنيهاً والخيار انخفض من70 جنيهاً إلى40 جنيهاً، لافتاً إلي أن القطعة من العجور تراوحت بين 10 لى 15 جنيهاً والكوم من التبش بلغ 20 جنيهاً أما كيلو الليمون فبلغ 50 جنيهاً أما كيلو الكوسة فتراوح بين50-40 جنيهاً.

فيما بلغت ربطة الجرجير الصغيرة 5 جنيهات، والكبيرة 80 جنيهاً، أما الفلفلية فبلغ الكيلو منها 80 جنيهاً فشهدت أسعارها زيادة ملحوظة، وأكد الحر أن القوة الشرائية كبيرة نسبة للانخفاض الكبير في الأسعار.