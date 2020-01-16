إرتفاع في اسعار مواد البناء..وشح في الاسمنت بالاسواق

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشفت جولة الصيحة بالأسواق عن ارتفاع أسعار مواد البناء بصورة كبيرة، وشكا التجار من انعدام القوة الشرائية وذلك لعدم استقرار الأسعار، وقال التاجر النور عريس إن أسعار الاسمنت شهدت زيادة ملحوظة فبلغ سعر الطن 10.200 جنيه.

، طن الاسمنت بربر 10,100 الاسمنت نوعية عطبرة

كاشفاً عن توقف بعض المصانع للصيانة مما ساهم في ارتفاع أسعارالاسمنت بالأسواق، مشيرا لتحكم السماسرة في السوق بصورة كبيرة، وطالب الدولة بالتدخل وفرض رقابة للمساهمة في استقرار الأسعار، وأضاف أن أسعار السيخ شهدت زيادة حيث بلغ طن السيخ 3 لينيا نوعية الأسعد 62 ألف جنيه، أما 3 لينيا من الأنواع الأخري بلغت 58 ألف جنيه، لافتاً إلى أن طن السيخ 4 و5 لينيا بلغ 58 ألف جنيه.

أما الطوب فقد بلغ سعر 4 إلاف من الطوب الأحمر 12 ألف جنيه، أما اللوري 18 متراً من الرملة الكنجر فبلغ 8,500 ألف جنيه، مشيراً إلى أن لوري 18 متر من الخرسانة (الصبة) بلغ 12 ألف جنيه، لافتاً إلى أن الألف طوبة من البلك المحلي بلغ 28 ألف جنيه، أما الألف طوبة من البلك التركي بلغ30 ألف جنيه، وقال النور إن الأدوات الكهربائية والبوهيات شهدت زيادة بنسبة 10% وأضاف أن عدم استقرار الأسعار بسبب عدم استقرار الدولار ساهم في ضعف الإقبال من قبل المواطنين على الشراء.