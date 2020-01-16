اعرف تفاصيل ما جاء في البيان الختامي بشأن مباحثات سد النهضة بواشنطن

الخميس 16 يناير 2020

أصدرت دول السودان ومصر واثيوبيا في ختام مباحثات ملء وتشغيل سد النهضة الأثيوبي بواشنطن بيان يحوي تفاصيل ماتم التوصل اليه. وأشار البيان بحسب تعميم من وزارة الري السودانية اليوم (الخميس) إلى التقدم المحرز في الاجتماعات الفنية واجتماعي واشنطن، من ابرز نتائجه الإلتزام المشترك للتوصل إلى إتفاق شامل، متعاون، متكيف، مستدام، يحقق المنفعة المشتركة لملء وتشغيل سد النهضة الأثيوبي. وجاء في البيان سيتم ملء بحيرة السد على مراحل تراعي التعاون والتكيف وتضع في الإعتبار الظروف المائية للنيل الأزرق والتأثير المحتمل للملء على الخزانات الواقعة في إتجاه مجرى النيل. وأكد ان الملء سيكون أثناء فصل الخريف، من يوليو إلى أغسطس، مع استمرار الملء في سبتمبر، في حالات معينة. وأضاف ستتيح المرحلة الأولى لملء السد إنجازاً سريعاً يصل إلى ارتفاع ٥٩٥ متراً فوق سطح البحر، وتوليداً مبكراً للطاقة الكهربائية، مع توفير تدابير مناسبة للتخفيف على السودان ومصر، في حال حدوث حالات جفاف حادة، خلال هذه المرحلة. وفي المراحل اللاحقة للملء ستتم بالتوافق مع آلية يتم الاتفاق عليها وتحدد تصريفاً يتأسس على الظروف المائية للنيل الأزرق ومستوى للسد يخاطب أهداف الملء لأثيوبيا ويوفر توليداً للطاقة الكهربائية، واتخاذ تدابير مناسبة للتخفيف على السودان ومصر، أثناء الفترات المتطاولة لسنوات الجفاف، وأثناء الجفاف والجفاف الممتد. وخلال فترة التشغيل الطويلة، فإن سد النهضة سيعمل وفقاً لآلية تحدد تصريفاً يتأسس على الظروف المائية للنيل الأزرق ومستوى للسد يوفر توليداً للطاقة الكهربائية وتدابير مناسبة للتخفيف على السودان ومصر، أثناء الفترات المتطاولة لسنوات الجفاف، وأثناء الجفاف والجفاف الممتد. وكشف البيان الختامي انه سيتم إنشاء آلية تنسيق فعالة وأحكام لحل الخلافات. كما نص على أن يتفق وزراء الري باسودان ومصر واثيوبيا أن هنالك مسؤولية مشتركة للأقطار الثلاثة لمعالجة الجفاف والجفاف الممتد.. وإتفق الوزراء، على الاجتماع، بواشنطن، يومي ٢٨-٢٩ يناير الحالي، لأجل الفراغ من وضع إتفاق شامل لملء وتشغيل السد، على أن تكون هنالك نقاشات قانونية وفنية قبل الاجتماع المقرر. وأقر الوزراء بالمنافع الإقليمية الكبيرة التي يمكن أن تنتج عن انعقاد إتفاق حول السد، فيما يتعلق بالتعاون عبر الحدود، التنمية الإقليمية والتكامل الاقتصادي الذي يمكن أن ينشأ نتيجة لتشغيل سد النهضة الأثيوبي. وأكد وزراء خارجية الدول الثلاث على أهمية التعاون عبر الحدود في تطوير النيل الأزرق وفي تحسين حياة شعوب السودان، مصر وأثيوبيا، و الإلتزام المشترك لإكمال الاتفاق

