ورطة الإنتماء.. عند الخبير الأمني الاستراتيجي…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كثير من السودانيين لم يسمعوا به إطلاقاً وقتما كان كادراً أمنياً في الأمن الاقتصادي، لكنه اقتحم حياة السودانيين وأحال أوقاتهم إلى غيظ يتأجج، حينما أطل عبر الفضائيات بصفة خبير استراتيجي، لتحليل الأحداث بعد انتصار الثورة السودانية. اللواء أمن معاش عبدالهادي عبدالباسط، والذي كان قد احتار السودانيون في انحيازه المفرط للمكون العسكري، وبالمقابل وجهة نظره الموغلة في كراهية الثورة ومحاولات تجريم الثوار. إلا أن قناة العربية وعبر سلسلة حلقاتها الوثائقية عن الأسرار الكبرى لجماعة الأخوان المسلمين في السودان، نجحت في إعادة انتاجه كأحد أعضاء مجلس شورى الحركة الإسلامية، ومما فاقم من غيظ السودانيين وجعلهم يربطون ما بين عدائه للثورة والثوار، وما بين إنتمائه لذات الحركة التي أسقطت ثورة ديسمبر حاكميتها المتمثلة في ذراعها السياسي حزب المؤتمر الوطني المحلول.

أول ظهور

في حلقة موثوقة بثتها (أي آر تي) في اليوم الثاني لبيان الجيش الذي أذاعه الفريق ابن عوف، ظهر اللواء عبدالهادي عبدالباسط الشهير بـ(اللكة) في أوساط جنود وضابط الأمن السوداني، ظهر وهو مدافعاً عن ابن عوف بأنه هو وزير الدفاع وأعلى رتبة في المؤسسة العسكرية، وأنه انحاز انحيازاً صادقاً للثورة. وكان يرى عبدالهادي بأن اللجنة الأمنية التي شكلها المخلوع البشير استجابت لضغط الشارع، وبرر ذلك بأن الجيش سمح للمتظاهرين بالوصول إلى محيط قيادته كأكبر دليل بأن قيادات الجيش كانوا مع مطالب التغيير. وقال عبدالهادي بأن وزير الدفاع ابن عوف واللجنة الأمنية قررت استلام السلطة لأنها فشلت في إقناع البشير بالتنحي ، مشيراً إلا أن البشير كان يريد قتل المتظاهرين. بالطبع حديث عبدالهادي الأول أضحى متناقضاً مع تطور الأحداث حيث أنه سرعان ما انقلب لمباركة الانقلاب على ابن عوف ومسح تصريحاته المؤيدة والمُعظمة لوزير الدفاع الذي أذاع بيان إقتلاع نظام البشير. وهو ذات الأمر الذي دفع كثيرون بتصنيفه على أنه يمثل رؤية شخص يبحث عن مصالحه مع من يحكم ومع من في السلطة.

أيام الاعتصام

كان اللواء عبدالهادي زبوناً دائماً في عدد من القنوات الفضائية على أيام الاعتصام ، وكان يظهر على أنه مؤيداً للمجلس العسكري الانتقالي، ولكنه في المقابل كان شديد العداء لقوى الحرية والتغيير، وكان دائماً ما يُلغي باللائمة على الثوار في تتريس الشوارع وفي اصرارهم على الاستمرار في الاعتصام، ولكنه في ذات الأثناء كان متحمساً للغة الحسم من منظور مهنته العسكرية. وعندما ظهرت عدة محاولات لفض ميدان الاعتصام ، ظهر على قناة (البي بي سي) في شهر مايو من العام المنصرم، موجهاً أصابع الاتهام لمجموعات مندسة تريد إدانة المجلس العسكري لتشكيل رأي عام وسط الثوار بأن المجلس العسكري غير أمين على الثورة. وكان بالإمكان أن يكون رأيه مقبولاً لو لا تحامله على الثوار دون توجيه إدانة لقتل الثوار وبغض النظر عن الدوافع التي ورائها. وهو ذات الحديث التي تحدث به عند وقوع أحداث دامية في مدينة الأبيض التي راح ضحيتها عدد من طلاب المدارس، فقد ظهر اللواء عبدالهادي مُحملاً الكارثة لقوى الحرية والتغيير التي دفعت بالثوار للشوارع وكأن قتلهم أصبح مبرراً بحجة أنهم خرجوا للشوارع، وفي ذات الأثناء اجتهد عبدالهادي لإيجاد مبرر لقتل الثوار، رامياً اللوم على إبعاد جهاز الأمن والشرطة من مسرح الأحداث من قبل الحرية والتغيير، وترك الشوارع لقوات غير محترفة في فض التظاهرات.

أسرار العربية

في الحلقات الوثائقية التي بثتها قناة العربية مؤخراً باسم الأسرار الكبرى، ظهر اللواء الخبير الاستراتيجي بصفته الحقيقية وهو عضو أمني بداخل شورى الحركة الإسلامية. وعلى الرغم من أن ظهوره الذي تم بثه جاء بلبوس الناصح للحركة الإسلامية من اشتداد غضب الجماهير على سياسات الحكومة ، ومن ثم مطالبته بتغيير بعض السياسات وأخذ غضب الشارع مأخذ الجد، إلا أنه ظهر في الحقلة الثالثة وكأنه لا يريد للحركة الإسلامية التمترس في خانة البشير، وظهر ذلك جلياً بحسبان أنه كان أحد الحضور في الاجتماع السري الذي دعا له علي عثمان طه ونافع والزبير محمد الحسن، ومما يؤكد أن الخبير الأمني كان هو الأقرب لمخطط إزاحة البشير أو التضحية بالبشير مقابل بقاء الحركة الإسلامية في سدة الحكم. وبالطبع لابد لهذا الرأي أن ينسحب على الفترة التي تلت إسقاط البشير وهو ذات الأمر الذي يفسر الانحياز الأعمى للمجلس العسكري من لدن الخبير الأمني بغية اختطاف المجلس العسكري لصالح الثورة المضادة. وقد اجتهد اللواء الأمني اجتهاداً كبيراً في أن يمثل هو الرؤية العسكرية والأمنية لتنظيم الحركة الإسلامية الرافض لتمثيل قوى الحرية والتغيير ورافض لمواكب الثوار المتمترسة في خانة المطالبة بمدنية الدولة وتوجيه مسار السلطة لقتلاع الحركة الإسلامية من مفاصل الدولة وإعادة هيكلة المؤسسات العسكرية، ومن ثم إزالة مظاهر التمكين من مفاصل الدولة السودانية.

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أحداث الأمن

بالأمس القريب بلغ تطور الأحداث مبلغاً كبيراً وخطيراً عندما تم الإعلان عن تمرد هيئة العمليات بجهاز الأمن، وهي الهيئة التي تُعرف بانحيازها التام للحركة الإسلامية، وفق ما يُشاع عند جمهور السياسيين المعارضين للانقاذ. وفي الوقت الذي أعلن فيه الجيش والدعم السريع تصديهما للتمرد ، كان اللواء الأمني في موقف لا يحسد عليه، حيث أراد إرجاع عقارب الساعة للوراء بالتحدث عن الثورة والثوار وإسهاماتهم السالبة في التصعيد والتصعيد المضاد، محملاً وزر الأحداث كلها لجمهور الثورة. وبالطبع أدرك اللواء الأمني مدى خطورة انحياز المؤسسة العسكرية للثورة والثوار ومطالقتها لجهاز أمن النظام البائد حد الاشتباك بالسلاح في قلب الخرطوم. الخبير الأمني عضو الحركة الإسلامية كان يدرك أن المطالبة بإعادة هيكلة قوات الأمن يعني فعلياً فقدان الحركة الإسلامية لذراعها الأمني والذي باستطاعته تغيير مسارات السلطة الانتقالية متى ما لزم الأمر، أو بالأحرى وضع المطبات الاصطناعية أمامها حتى لا تتم إدانتها بالفشل الذريع وينفض جمهور الثوار من حولها. إلا أن اللواء الأمني لم يكن يدرك مدى حساسية الثوار تجاه هذا الرأي الذي يتعمد إفراغ ثورتهم من أي منحى بطولي ووطني والتعمد المستفز في تدجينه في خانة الفعل الانصرافي المفرغ من المحتوى والموضوع.

استفهام الثوار

ظل جمهور الثورة في حالة استفهام دائم، عن مبررات الإبقاء على مؤججي الثورة المضادة خارج أسوار القانون، وعن الكيفية التي يتم السماح بها لهم لممارسة أقصى أنواع التحريض والطعن في أخلاق وأهداف الثورة وقواها الحية. وتشهد مواقع التواصل الاجتماعي في السودان لردود أفعال كثيفة عن ضعف حكومة الثورة للتعامل مع مناصري النظام البائد واستمرار استفزازاتهم للثورة عبر ظهورهم المتكرر في الوسائط الإعلامية. وبالطبع يدرك جمهور الثوار أهمية إطلاق الحريات وعدم الحجر على الآراء المخالفة، ولكنهم يدركون أيضاً حجم الخطورة التي تشكلها الأنشطة السالبة في حال التباطؤ في حسم التفلتات الأمنية المُصنعة والتي تشكل عائقاً كبيراً أمام استقرار الفترة الانتقالية والتي يقع على عاتقها مسؤولية وطنية كبرى، تتمثل في تفعيل مبدأ العدالة الانتقالية ورد أموال الشعب المنهوبة وتفكيك نظام الانقاذ والتمكين، وانجاز السلام الشامل مع قوى الكفاح المسلح. بالأمس ورد وعلى لسان نائب رئيس مجلس السيادة الفريق محمد حمدان حميدتي، أن التمرد الذي قادته هيئة العمليات هو فعل تخريبي مُدبر يشارك فيه رموز من المؤتمر الوطني المحلول ويهدف إلى إجهاض الثورة، رابطاً ذلك بما يسمى بتظاهرات الزحف الأخضر والتي درج على تسييرها وتنظيمها منسوبي النظام البائد. وهذا القول عززه أيضا خطاب رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان والذي أكد بأن هناك مخطط تخريبي يستهدف الثورة. ومن هنا يجئ ربط الثوار بأنشطة اللواء الاستراتيجي الطاعنة للثورة والثوار وبين تلك الانشطة التخريبية والتي تتسق في أهدافها مهما كانت درجة الاختلاف في نوع الوسائل والأدوات.

ورطة الانتماء

وبالعودة إلى حلقات العربية الوثائقية، وحينما ظهر اللواء عبدالهادي عبدالباسط متصفاً بصفة العضو النشط داخل الحركة الإسلامية، إنتبه كثير من السودانيين لطبيعة الرؤية التحليلية التي كان يظهر بها الخبير الأمني والاستراتيجي عبدالهادي في الفضائيات، وهي رؤية غير محايدة وتهدف إلى تجريم الثوار على فعلهم الثوري تحت غطاءات كثيرة، منها على سبيل المثال رفض الترس بحجة الاختناق المروري، ورفض الاستمرار في ميدان الاعتصام بحجة الظواهر السالبة وغيرها. والذي لا يختلف حوله إثنان هو أن الخبير الأمني كان يمثل رؤية الحركة الإسلامية التي فقدت ذراعها السياسي المؤتمر الوطني، وطفقت تحدث الناس عن القيم والحريات وتكيل الاتهامات لقوى الثورة بأنها قوى علمانية يسارية تريد إقصاء الدين من حياة الناس. ومن هنا اتضحت ورطة الانتماء عند الخبير الأمني الذي تحولت إطلالته في الفضائيات من إطلالة قكان بالإمكان أن تغدو مفيدة وتمنح وجهة نظر أخرى، لإطلالة تثير الغيظ وتدفع الكثيرون للمطالبة بإعتقاله الفوري جنباً إلى جنب رموز الحزب المحلول.