شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اصدرت محكمة بحري الجنائية حكما يقضي بحبس مذيعة مشهورة وأربعة من افراد أسرتها شهرين مع وقف التنفيذ الي جانب تغريمهم (7) ألف جنيه لكل اضافة الى تغريم المذيعة (5) ألف جنيه بعد ادانتها باشانة السمعة .. وحسب قضية الاتهام ان المذيعة وأفراد وأسرتها بتهمة تحطيم كاميرات مراقبة ومزهريات في أعقاب تهجمهما وأفراد أسرتها على منزل سيدة أعمال بسبب مشاجرة إندلعت بينهما على خلفية عملية تصفيف شعر. المادة السابقة أجنبي يمارس الفاحشة مع فتاة سودانية ويقتلها شر قتلة بالخرطوم…. المقالة القادمة النفايات ثروة تحتاج إلى بعد نظر.. بقلم اسماء جمعة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السجن والغرامة لمذيعة شهيرة لهذا السبب الغريب…. لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.