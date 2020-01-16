أجنبي يمارس الفاحشة مع فتاة سودانية ويقتلها شر قتلة بالخرطوم….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

نجحت الشرطة في فك طلاسم العثور على جثة فتاة مفقودة الراس والاطراف وضع بقية جسدها داخل كيس في مكب قمامة بضاحية امتداد ناصر شرق الخرطوم .. وأعلنت شرطة ولاية الخرطوم في مؤتمر عقد مساء الاربعاء للوصول إلى الجناة والقبض عليهم احدهما طالب كلية الطب المستوى الرابع والآخر أجنبي سائق بأحدي السفارات .. وقال مدير شرطة ولاية الخرطوم الفريق خالد بن الوليد انهم وصلوا الجناة قبل ان ينفذوا الجريمة الثالثة .. وكشفت الشرطة انها تلقت بلاغا الجمعة الماضية بعثورهم على جثة مفقودة الراس والاطراف فور تلقى الشرطة للبلاغ سارعت الي موقع الحادث قامت برفع البصمات واحالت الجثة الي المشرحة فيما شرعت الشرطة في التحقيق للوصول الي هوية الفتاة .. وقال ان الشرطة حللت الحمض النوَوي واحتفظ به في الوقت الذي بدأت الشرطة في مراجعة كل بلاغات الفقدان للفتيات وتوصلت الشرطة الى أسرة الفتاة بعد فحص الحمض النووي وتعرف الاسرة على شكل ابنتهم .. وقال ابن الوليد ان الشرطة اثناء التحقيق مع اصدقاء الضحية توصلت الي المتهم الاول حيث اتضح تم استدراج الفتاة ومارسا معها الفاحشة وقاموا بقتلها بصورة وحشية بعد ضربها بمدق في مؤخرة راسها .. وعندما بدأت الفتاة بالصراخ والمقاومة قام احد المتهمين بالامساك من شعرها وضرب راسها على ارضية الشقة حتى تساقطت أسنانها .. لم يكتفى المتهمين بذلك بل عاجلوها بطعنة وضعت حد بحياتها .. واوصل بن الوليد وقال ان المتهمين حاولوا التخلص من الجثة بتقطيعها ووضعها في أكياس .. حيث تخلص المتهمين من الراس والاطراف في النيل من أعلى كبري كوبر وبقية الجثة في امتداد ناصر .. واعترف المتهمين ليس لديهم دوافع وراء الجريمة واعترفا المتهمين بقتل الضحية بطريقة مختلفة بعد ان مارسا معها الفاحشة وقامت بتغليفها بمشمع ورميها في مصرف مائي جنوب الخرطوم .. واتضح من التحريات ان المتهمين واخرين ٦ يقيمون معهم في شقة داخل البلاد يتعاطون مخدر الشاشمني.