الدمازين يتخلف عن المران الثاني للهلال ويثير التساؤلات ،،!!؟.. بقلم رمضان احمد السيد

الخليج 365:

▪︎ شكوك حول مشاركة ابوعاقلة في مباراة بلاتنيوم ،،!!؟

▪︎الهلال ينفي استلامه مكتوبا من الكاف بتعيين المغربي رضوان جيد لمباراته امام بلاتنيوم

▪︎ رضوان اشتهر باحتسابه ٣ ركلات جزاء ضد الهلال في مباراته امام النجم في سوسة..

▪︎ الهلال مصدر رعب للأهلي القاهري قبل المواجهة المرتقبة ،،

▪︎ انصار الاهلي يبحثون عن اساب أمنية لنقل مباراة الهلال خارج السودان ،!!

▪︎ الاهلي القاهري يريد ان يلعب بعد مباراة الهلال وبلاتنيوم

▪︎ النجم الساحلي يحتج على الظروف الأمنية ويطالب بتحويل المباراة خارج مصر ،،!!؟

▪︎ عشرون لاعبا في مران الهلال والبحث جار عن ودية مفيدة

▪︎ الجدد بقيادة الثلاثي يلعبون بمعنويات عالية لأحداث الفارق ،،

▪︎ اتجاه هلالي لإعادة عضو العلاقات العامة لموقعه ،،،!؟

▪︎ الهلال يؤمن سفره مبكرا ويستقل طائرة داخلية للمدينة ،،

▪︎ ليس من شيم الهلال يا ساده وأساسا لا يوجد غسيل لنشره ،،!!؟

▪︎ الخرطوم الوطني يطالب بعشرة الف دولار لانتقال محترفه للمريخ ،،

▪︎ المريخ لن يستفيد من خدمات رشموند في ظل الأزمة والفيفا يراقب ،،!!

▪︎ النجم يخسر من الترجي والاهلي يكتسح طنطا قبل مواجهة الفريقين الافريقية ،

▪︎ المدرب الهارب يقول انه سيشكو الكاردينال للفيفا ،،!!؟

————————————————-

# يواصل الهلال استعداداته بقوة بقيادة مدربه الفاتح النقر تاهبا للقاء بلاتنيوم القادم

وبحضور ٢٠ لاعبا يواصل الفريق تحضيراته في وجود بعض الغيابات ،،وأكثرها تأثيرا متوسط الدفاع عمار الدمازين والذي توقف من بعد مباراة النجم الساحلي الاخيرة

ونتمنى الا يكون ما وجده اللاعب من الانتقادات بسبب الهدف دورا في ذلك

وان كان الامر عاديا في كرة القدم

وما يحسب للاعب الدمازين انه يلعب برجولة وقوة وكان مميزا ، بل ظل يتقدم في اوقات كثيرة مع تراجع النجم من اجل التعويض ولم يحالفه الحظ

في ظل الإيقافات فان وجود الدمازين مهما جدا مع العاجي كاديو والذي يتوقع وصول اعتماده من الكاف قبل السفر الى زيمبابوي

الفريق سيفقد الشغيل والذي أضر الهلال كثيراً بطرده في المباراة السابقة

والأخطر من هذا ان البعض نبه المدرب صدقي بضرورة سحب اللاعب بعد أخذ الكرت الاول. لكنه لم يفعل ،،

والشغيل وضح انه لاعب شوط واحد ويكمل الباقي شلاليت وكروت ، يخرج من إيقاف ليدخل في إيقاف وسبق ان حذرنا كثيراً من حكاية الكروت

واللاعب الاخر ابوعاقلة فهناك شكوك حول مشاركته ، ليس في في حكاية ان الكروت أصبحت ثلاثة للإيقاف او اثنان وانما هل أخذ كرتان ام ثلاثة كروت ، وبالتالي فالامر حتى بخصوص التعديل الجديد فأمره غير معروف حتى الان ودائرة الكرة الجديدة لا تعلم بالتفاصيل وحتى اللاعب نفسه مكان شك ، فالموضوع يتطلب تحركا سريعا ، وليس من المجدي الانتظار حتى موعد المباراة لنعرف من المراقب اللاعبين الموقوفين ،،،

ومن الغيابات طبعا الشغيل وقلنا بانه أساسا موقوف ولكن مشاركته مع زملائه فيها نوع من الدفع المعنوي ،،

# النقر يبذل جهودا كبيرة لخلق التجانس بين اللاعبين وإعادة الثقة وتأكيد ان الهلال لا يزال في المنافسه وفرصه اكبر وهو يواجه فريق ودع وآخر سيلعب معنا على ملعبنا ،،

روح معنوية عالية للجدد لأحداث الفارق الاباتشي وكاديو وعبدالرؤوف ،،

# حسنا والعلاقات العامة تبذل جهدا كبيرا في الحجوزات والسفر المبكر والذي حدد له الاربعاء القادم بالاثيوبية الى هراري وبعدها بطيران داخلي الى المدينة التى ستقام عليها المباراة تقريبا ٤٠ دقيقة ،،

ونتمنى ايضا ان يتم التنسيق مع سفارتنا في هراري مبكرا وإكمال الترتيبات وسفر وفد المقدمة ،،

وفي الأخبار ان هناك جهود ومساعي بعودة عضو لجنة العلاقات العامة زين العابدين خاصة بعد ان تكشف بانه لا دور له فيما حدث في أزمة المدرب حمادة صدقي ،،

وبهذه المناسبة الكثيرون عاتبون على مدير الكرة المقال السادة وتصريحاته الاخيرة ونشر غسيل الهلال وان كان هناك من أساسه لا يوجد غسيل فسياسة الهلال ورئيسه ونهجه واضحة من قبل ان يتسلم مهمته ، وسبق وان تم تعيين السادة وأقيل من قبل ان يستلم فماهو الجديد ،،

في مثل هذه الظروف وأهمية المرحلة كان من المفترض من السادة ان يمسك لسانه ،،خاصة وان ما صرح بع يتناقض وما قاله قبلها عندما كان ينعم بالمنصب وهو يصرح ويشيد بالكاردينال والمجلس ،،،

# كل التوفيق لهلال الملايين في معركته المرتقبة مع بلاتنيوم،،،

ودائما نقول التركيز الان على هذه المباراة في الاول وتحقيق الاهم فيها النصر او التعادل ، المهم عدم الخسارة وبعدها لمباراة الاهلي القاهري حديث اخر ، ولكل حدث حديث ،،

————

لحن الختام

———–

# يسعى الاهلي القاهري ليلعب مباراته القادمة مع النجم الساحلي بعد مباراة الهلال ضاربا ببرمجة الكاف عرض الحائط بحجة الدواعي الأمنية ،،

والدواعيدالامتية تجاه الهلال فقط وتفسيرها لدى الكاف نقل مبارياته خارج السودان كما حدث في لقاء النجم الساحلي في الموسم السابق،،

واضح ان الكاف ينقاد باستمرار لمطالب الاهلي حتى ولو كانت غير عادلة ،،

طبعا هناك فارق كبير بين ان تنتظر الهلال يلعب مع بلاتنيوم وتتحسب للنتيجة وتضع لها حساباتك قبل مواجهة الهلال بعدها في ختام الجولات وبين ان تلعب قبل الهلال وانت لا تعرف ما ستؤول عليه مباراة الهلال وبلاتنيوم ،،

برغم علمنا ان النجم احتج على العملية وطالب بنقل المباراة خارج مصر الا ان الهلال نفسه يجب ان يكون له صوته المدوي في هذه الحالة ويرفض ويهدد ان يلعب قبل مباراة الاهلي ،،

وفي النهاية نتمنى ان يكون هذا الجانب الاداري بعيدا عن الفريق وتمارينه وتركيزه على المباراة والمطالب بتحقيق نتيجة إيجابية من خلالها سواء لعب قبل مباراة الاهلي او بعدها ،،

قلنا ونقول بان مباراة بلاتنيوم هي المحك ويجب التركيز عليها اكثر لانه لا قيمة ولا معنى لمباراة الاهلي بعدها اذا فقدها الهلال ولم يحقق من خلالها الفوز او التعادل على اقل تقدير ،،

الهلال مطالب بالحسم والكرة تحت أقدامه قبل ان نبحث فيها من تحت أقدام الآخرين ،،

# سيطرت الأحداث الاخيرة في البلاد على الأخبار وحاول البعض في شمال الوادي ربطها بمباراة الهلال والاهلي اول فبراير القادم على أساس نقل المباراة لدواعي أمنية

هذا وحده بؤكد رعب الاهلي القاهري وانصاره والتخوف من مواجهة الهلال بالمقبرة ،،

نقول با الامور عادت لمسارها الطبيعي واكثر من هادئة

وحسنا كواقع الكاف تتصدى للأمر وتقول ان المباراة متبقي عليها الكثير وقبلها سيسافر الهلال خارج بلاده ويلعب فكيف سيكون هناك مشاكل في الطيران والأمن وغيره والفريق سيتجول في افريقيا ،،

كل ما يدور ويثأر يصب في مصلحة الهلال ويؤكد فرصته الكبيرة في المنافسة حتى الان ،،

# بالامس في الدوري فاز الاهلي على طنطا المتواضع بخماسية ستكون خادعة واكثر من ذلك قبل مواجهة النجم الساحلي والذي قدم مباراة كبيرة امام الترجي بطل افريقيا وخرج خاسرا بهدف وحيد وبصعوبة ،،

مباراة الاهلي والنجم تهم الهلال ويتمناها الهلال لصالح النجم حتى تزداد فرص الهلال،،

وعندما نقول تزداد فرص الهلال لان الهلال أساسا لا يعتمد عليها حتى ولو فاز الاهلى لان الكرة تحت أقدام لاعبي الهلال في مواجهة بلاتنيوم ثم مواجهة الاهلي

ولكن دائماً نقول زيادة الخير خيرين ، نتمنى فوز او تعادل النجم مع الاهلي ،،،

————-

الحالة

———-

# نفي الهلال ان يكون استلم مكتوبا من الكاف بتعيين طاقم تحكيم مغربي لمباراته امام بلاتنيوم بقيادة المغربي رضوان جيد

وكانت عدة مواقع قد اشارت الى تعيينه..

وارتبط رضوان جيد الذي ادار للهلال في ابريل من العام الماضي احتساب ثلاث ركلات جزاء ضد الهلال في مباراته امام النجم الساحلي في سوسة في مجموعات الكونفدرالية وكان الهلال قد خسرها ٣/١.

ويتوقع ان يعلن الكاف حكام مبارياته بصورة رسمية خلال آل ٤٨ ساعة القادمة..

# على طريقة ضربني بكى وسبقني اشتكي ، قال مدرب الهلال الهارب وستين هارب حمادة صدقي انه سيشكو الكاردينال للفيفا ،،

فرفرة مذبوح وكله ليعفي الهلال ما لهطه المدرب من دولارات من المفترض ان يعيدها للهلال مرتب شهر الشرط الجزائي للأخلال بالعقد وهو مبلغ ١٥ ألف دولار ، بجانب مرتب شهر اخذه مقدم ١٥ الف دولار اخرى ،،

ونقول حلال عليه ال ١٥ الف دولار مرتب الشهر الذي عمله وان كان لم يكمله ،،

قال بان الهلال لم يلتزم له ببنود العقد

ولكن كيف تلغى العقود ، ما هكذا يا هذا صاحب اول تجربة تدريب خارج مصر

فعلا التجربة كانت اكبر منك ومع هذا تسببت في خسارة الفريق وانت تشرك ٣ مهاجمين والنتيجة تعادلية وفريقه منقوص لاعب ارتكاز ، وتسحب لاعبي الوسط ،،

الهلال يجب ان يلاحق هذا المدرب ويجعله عظة للآخرين ،،

# أعلن الخرطوم الوطني ان الفيفا حكم لصالحه في قضية محترفه ريشموند المنتقل للمريخ بمبلغ عشرة الف دولار لابد من ان يدفعها اللاعب قبل ممارسة اي نشاط كروي اخر ،،

في الأخبار ان الخرطوم ابلغ الفيفا والفيفا تراقب وتنتظر التنفيذ من قبل اللاعب قبل إصدار قرارها الجديد ،،

المريخ الذي سجل اللاعب اذا كان يهمه أمره عليه ان يدفع للخرطوم الوطني المبلغ من سكات حتى يستفيد من خدمات اللاعب ،،