مصرع وإصابة العشرات في حادث مروري مؤسف بطريق الخرطوم مدني….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اودى حادث مروى فى طريق الخرطوم بحياة (7) اشخاص فيما اصيب نحو (40) اخرين باصابات متفاوتة نقلوا على اثرها الى مستشفيات ولاية الجزيرة والخرطوم .. وبحسب مصدر تحدث لكورة سودانية ان الحادث وقع بالقرب من منطقة الكاملين بسبب التخطى والسرعة الزائدة بين بص قادم من مدنى للخرطوم و اخر فى طريق من الخرطوم للفاو .. ولفت المصدر فور و وقوع الحادث قامت وحدادات من شرطة المرور السريع باجلاء المصابين ونقل المتوفين الى المشرحة وتسليم الى ذويهم. المادة السابقة مدير جهاز الأمن السابق(قوش)..صديق الامس عدو اليوم المقالة القادمة الدمازين يتخلف عن المران الثاني للهلال ويثير التساؤلات ،،!!؟.. بقلم رمضان احمد السيد

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