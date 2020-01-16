مجلس النواب الأمريكي يحيل ملف محاكمة ترامب للشيوخ

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: صوت مجلس النواب الأمريكي بأغلبية مئتين وثمانية وعشرين صوتا لصالح إحالة ملف عزل الرئيس دونالد ترامب إلى مجلس الشيوخ.

واعتبرت رئيسة المجلس نانسي بيلوسي أن الوقت كان في صالح التحقيق، موضحة أن أدلة جديدة قد تجرم الرئيس ظهرت بعد انطلاق إجراءات العزل. RT

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