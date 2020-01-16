برلين تؤكد أن واشنطن هددت بزيادة الرسوم إذا استمر الأوروبيون في دعم الاتفاق النووي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أكدت وزيرة الدفاع الألمانية، أن الولايات المتحدة تهدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 25%، على صادرات السيارات الأوروبية إذا استمر الأوروبيون في دعم الاتفاق النووي مع إيران.

وقالت أنيغريت كرامب كارينباور في مؤتمر صحفي خلال زيارة إلى لندن بعد تقرير لصحيفة “واشنطن بوست”: “هذا التعبير أو التهديد كما تشاؤون موجود”.

وذكرت الصحيفة أن ترامب هدد بذلك في حال لم تتهم بريطانيا وفرنسا وألمانيا رسميا إيران بالتخلف عن الاتفاق النووي المبرم في 2015. المادة السابقة رصد لتسرّب العلمانية إلى الفكر الإسلامي 3–1.. بقلم منى ابو العزائم المقالة القادمة استقالة وزير المالية.. بقلم يوسف عبد المنان

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