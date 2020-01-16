عاجل.. وفد من الحكومة السودانية و"الحركة الشعبية - شمال" يستأنفان مفاوضات السلام

الخميس 16 يناير 2020 عقد وفد الحكومة السودانية إلى مفاوضات السلام، برئاسة الفريق الركن شمس الدين كباشي عضو مجلس السيادة الانتقالي، ووفد "الحركة الشعبية - شمال" بقيادة عبد العزيز الحلو، في جوبا اليوم الخميس، جلسة مفاوضات حول مسار المنطقتين (النيل الأزرق وجنوب كردفان). وذكر مجلس السيادة السوداني - في بيان اليوم - أن الجلسة تناولت القضايا المدرجة في جدول المفاوضات بشأن قضايا المنطقتين.. موضحا أن الطرفين سيواصلان جلسات التفاوض حول تفاصيل ملفات الاتفاق الإطاري الذي وقعاه في وقت سابق.





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