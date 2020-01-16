تفاصيل محاكمة (6) متهمين من بينهم طالبتان بترويج المخدرات

كشفت تحقيقات الشرطة تفاصيل جديدة حول محاكمة (6) متهمين من بينهم طالبتان جامعيتان بترويج المخدرات بشرق الخرطوم، حيث أفاد عريف شرطة بوصفه شاهد اتهام في البلاغ بموجب معلومة توفرت لدينا من أحد مصادرنا تفيد بنشاط المتهم الأول في ترويج الحشيش.

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وتم الاتصال به وطلب منه شاش مندي، واتفق على مكان التسليم في شقة في أركويت، وعند وصولنا إلى موقع المتهم الأول فتح لنا الباب المتهم الثاني، وجدنا في الصالة عدد (3) أكياس شاش مندي و(7) حبات ترامادول، وفي نفس الصالة وجدنا المتهمة الرابعة.

وأضاف الشاهد بحسب صحيفة المجهر، أنهم دخلوا أحد الغرف ووجدوا المتهمة الخامسة، ووجد في الغرفة كيس شاش مندي، بالإضافة إلى مبلغ مالي. وعليه حددت المحكمة جلسة لاحقة لمواصلة سماع قضية الاتهام.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)