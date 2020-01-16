التربية والتعليم بالخرطوم: لا اتجاه لتعطيل  الدراسة

قالت وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم إنّه لا اتجاه لتعطيل الدراسة هذا الأسبوع، مؤكّدةً أنّ المدارس باشرت مهامها بصورة اعتيادية.

Advertisements

وأوضح مدير التعليم بالخرطوم محمد إبراهيم فضل، بعدم صحة المعلومات المتداولة بتعطيل الدراسة اليوم، وتابع”المدارس قد باشرت عملها كالمعتاد، والثلاثاء شهدت الخرطوم أحداث مؤسفة بعد تمرّد هيئة العمليات بجهاز المخابرات، ما أدى إلى إطلاق النار قبل أن يتم إحتواء الأزمة.

وقال فضل الله في تصريحات صحفية بحسب صحيفة الدار، امس أن ما أحيك بمواقع التواصل الاجتماعي من حديثٍ عن تأجيل الدراسة مجرد شائعة، وكان عدد من أولياء الأمور رفضوا إرسال أبنائهم إلى المدارس امس بسبب الأزمة التي شهدتها الخرطوم.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)