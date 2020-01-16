رجل غاضب يبقر بطن رضيعه

التاريخ: 16-يناير-2020
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بقر رجل غاضب بطن رضيعه البالغ من العمر (9) أشهر حتى خرجت أحشاؤه الداخلية وذلك بعد رفض مطلقته منحه حضانته وذلك بمدينة الحصاحيصا بولاية الجزيرة.
وكشف مصدر، أن الرجل كان قد اختلف مع مطلقته وطلب منها أن يضم حضانة الطفل بيد أن مطلقته رفضت، الأمر الذي دفع الرجل إلى سل سكينه وبقر بطن رضيعه حتى خرجت أحشاؤه الداخلية.
وفور وقوع الحادث بحسب صحيفة المجهر، تم إبلاغ الشرطة التي سارعت إلى موقع الحادث ونقلت جثة الطفلة إلى المشرحة فيما أوقفت الرجل قيد التحقيق.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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