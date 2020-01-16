تسمم (65) طالبة بداخلية بعد تناولهن وجبة عشاء مسمومة

التاريخ: 16-يناير-2020 فى : حوادث 8 مشاهدة تسببت وجبة عشاء في تسمم (65) طالبة بداخلية تابعة لجامعة القرآن الكريم بمدينة الحصاحيصا بولاية الجزيرة. Advertisements ونقل مصدر، أن الطالبات كن قد تناولن وجبة العشاء بالكافتيريا مما تسبب في دخولهن في حالات قيء وإسهال، الأمر الذي استدعى بحسب صحيفة المجهر، نقلهن إلى مستشفى الحصاحيصا حيث أجريت لهن الإسعافات اللازمة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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