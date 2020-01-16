السجن والغرامة لمذيعة بتهشم كاميرات مراقبة

اصدرت محكمة جنايات بحري قرارا يقضي بالسجن لمدة شهرين لمذيعة واربعة آخرين مع وقف التنفيذ والغرامة سبعة آلاف جنيه لكل متهم وذلك لادانة المذيعة والمتهمة الثانية بتهشم كاميرات مراقبة في العمارة التي تقطن بها المذيعة مع سيدة اعمال.

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كما ادانت المحكمة المذيعة بالغرامة خمسة آلاف جنيه، لاشانة السمعة والغرامة تسعة عشر الف جنيه لتكسير الكاميرات وكانت سيدة الاعمال بحسب صحيفة الدار، قد دونت بلاغا بقسم شرطة الصافية ضد المتهمة واربعة آخرين بتشهم كاميرات المراقبة ومزهريات.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)