الفنانة هاجر كباشي.. (براءة يا عيني) بليالي البروف غداً

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

في ثاني إطلالة جماهيرية لها بعد عودتها من استراليا، تطل الفنانة هاجر كباشي على جمهورها مساء غد الجمعة، في حفل ساهر يستضيفه مسرح ليالي البروف الغنائية.

وستقدم هاجر في الحفل أغنيتها الجديدة (براءة يا عيني) للشاعر الكبير إسحق الحلنقي، حيث فرغت من بروفاتها ووضع اللمسات النهائية لها قبل يومين.

يذكر أن أول إطلالة لهاجر بعد العودة من استراليا بحسب صحيفة آخر لحظة، كانت في حفل العام الجديد بصالة النيل