مصائب المقدمة الحمراء لا تأتي فرادى سيف تيري..الضربة السابعة

الخليج 365 :

على الرغم من أن مقدمة المريخ الهجومية كانت حتى قبل أقل من عامٍ مصدر قوة الفريق الأساسية وكلمة السر في بلوغه نصف نهائي كأس زايد للأندية العربية الأبطال قبل خروجه من نصف النهائي على يد النجم الساحلي التونسي في (مارس 2019)، إلا أنّ مُقدِّمة المريخ تعرضت لضربات مُتتالية وقوية أفقدتها الكثير من الأعمدة تباعاً بصورة ستجعل النادي يدخل النصف الثاني من الموسم بمُهاجمين فقط وكلاهما من القادمين الجدد، والحديث هنا عن الريح حامد القادم من الأهلي عطبرة ومهاجم الخرطوم الوطني السابق الغاني ريشموند وهو وضع سيضطر الطاقم الفني لتوليف رمضان عجب كمهاجم.. (الصيحة) ترصد في المساحة التالية الضربات التي تعرّض لها هجوم المريخ في الفترة الفائتة.

1

إيقاف طويل الأمد للعقرب

تعرّض هجوم المريخ للضربة الأولى بعد توقيع لجنة الانضباط التابعة للاتحاد السوداني لكرة القدم لعقوبة إيقاف طويل الأمد تمتد لعامٍ ونصف العام على أفضل مهاجمي الفريق بكري المدينة على خلفية ما بَدَرَ من اللاعب من تصرُّفات في مباراة المريخ وهلال الأبيض وهي عقوبة كان من شأنها وضع حدٍّ لمسيرة العقرب مع كرة القدم، قبل أن تقوم لجنة الاستئنافات بتخفيض العقوبة لستة أشهر، إلى جانب عشر مباريات لتمتد العقوبة (الداخلية) حتى شهر أبريل من العام الحالي، وبالتالي تأكد غياب العقرب عن فريقه حتى ما قبل شهر واحد فقط من نهاية الموسم وهو ما دفع المريخ لإعارة اللاعب لنادي القوة الجوية العراقي والذي لم يَستفد من خدمات المدينة بعد خلاف بين النادي واللاعب ومن ثمّ توقف الدوري العراقي.

2

الغربال يرفض التجديد

راهن أنصار المريخ على حصول الفريق على دفعة معنوية في النصف الثاني من الموسم من خلال استعادة خدمات المهاجم الشاب والهداف محمد عبد الرحمن بعد اكتمال رحلة علاجه وتماثُله للشفاء.. غير أنّ الغربال صدم أنصار الأحمر بعد أن رفض عرضاً مُغرياً لتجديد تعاقده بمبلغ يصل إلى (150) ألف دولار ولم يقم بتجديد تعاقُده، مُشيراً الى أنه يرغب في الاحتراف الخارجي وأنه يملك عدة عروض.

3

إنهاء عقد مايكل

على الرغم من أنّ الغاني مايكل الذي شارك مع المريخ في عَددٍ مَحدودٍ من المباريات في خواتيم الدورة الأولى من الدوري الممتاز، أظهر قدرات جيدة دعت كثيرين للمطالبة باستمراره ومنحه فرصة مُواصلة مشواره مع الفريق، إلا أن إدارة النادي قامت بإنهاء عقده إبان فترة الانتقالات التكميلية الأخيرة.

4

شطب داؤود

قرّر مسؤولو المريخ إبان فترة الانتقالات التكميلية إعارة المهاجم محمد داؤود لهلال الفاشر وهو الذي عاد لكشوفات الفريق بعد إعارة امتدّت لعامٍ كاملٍ لأهلي شندي، غير أنّ اللاعب رفض مبدأ الإعارة وفضّل إنهاء عقده لتقوم إدارة المريخ بالاستغناء عن خدمات المهاجم الشاب بالتراضي.

5

إعارة داخلية لشلش

وافق مجلس إدارة المريخ العاصمي على طلب إدارة مريخ الفاشر باستعارة المهاجم الصادق شلش، وقام المريخ بإعارة مهاجمه لمريخ السلاطين في الأيام الأولى لفترة الانتقالات التكميلية الأخيرة.

6

إعارة خارجية للنعسان

لم يكن الصادق شلش الوحيد من بين مهاجمي المريخ الذي يقوم النادي بإعارته إبان فترة الانتقالات التكميلية الأخيرة، بل شملت الإعارة المهاجم خالد النعسان والذي أُعير لخارج الحدود لنادي الثقب السعودي أحد أندية الدرجة الأولى في السعودية لمدة ستة أشهر.

7

مُحاكمات تيري

قبل أن يُسدل الستار على قضيته الشهيرة السابقة المتعلقة بأحداث قسم التكامل.. دخل مهاجم المريخ الدولي سيف تيري في مُشكلة جديدة مع بعض ضباط الشرطة قادت لفتحت بلاغات في مُواجهته وإيداعه سجن كوبر في انتظار بدء إجراءات مُحاكمته بعد تحويل ملف البلاغات إلى القضاء.. ويخشى أنصار المريخ من تعرُّض المهاجم الشاب لحكم بالسجن يبعده عن ممارسة كرة القدم في الفترة المقبلة وهو ما سيكون بمثابة ضربة جديدة لمقدمة الأحمر الهجومية.