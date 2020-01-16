الدولار يتجاوز (٩٥) جنيهاً.. إنفلات في أسعار العملات الأجنبية بالأسواق الموازية

الخليج 365 : تشهد اسواق العملات الموازية إنفلاتاً كبيراً في الأسعار، وسط إقبال كبير على الشراء.

واكد متعاملون مع الأسواق الموازية، وجود تصاعد كبير في أسعار العملات في تداولات نهاية الأسبوع “الخميس”، تزامناً مع هجمة شرائية للعملات.

واوضحو ان سعر بيع الدولار قفز الى (٩٥.٢٠) جنيه مقارنة (٩٤) جنيهاً يوم أمس، فيما بلغ سعر الشراء (٩٤) جنيهاً.

وأبلغ عدد منهم (باج نيوز) اليوم، بان اسعار بيع الدرهم الاماراتي سجلت (٢٦.٥) جنيه، فيما تجاوز سعر بيع الريال السعودي (٢٥) جنيهاً.

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