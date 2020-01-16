مبابي يغلق جميع الأبواب أمام باريس سان جيرمان ويراهن على حلم ريال مدريد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشفت تقارير صحفية موقف كيليان مبابي، مهاجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، من تجديد عقده رفقة ناديه، في ظل اهتمام ريال مدريد الإسباني بالتعاقد معه بوصفه أولوية هجومية، وبديلا مثاليا لمواطنه كريم بنزيما في هجوم الميرينغي. وتألق مبابي في مباراة موناكو وباريس سان جيرمان مساء أمس بالدوري الفرنسي، ليغ 1، وأحرز هدفين في انتصار فريقه 4-1، ليعزز صدارته للمسابقة بفارق 8 نقاط عن مارسيليا صاحب المركز الثاني، بعد مرور 20 أسبوعاً. ويحتل مبابي المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري الفرنسي برصيد 13 هدفا، بفارق هدف واحد فقط عن وسام بن يدر، مهاجم موناكو الذي يتربع على صدارة الهدافين. وقالت صحيفة ”ديفنسا سنترال“ الإسبانية إن مبابي أغلق الباب تماما أمام تمديد عقده مع باريس سان جيرمان، حيث رفض خلال الفترة الماضية جميع محاولات تجديد العقد مع نادي العاصمة الفرنسية. وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان في صيف 2022، وكان قد انتقل إلى الـ“بي إس جي“ في صيف 2017 من موناكو في صفقة بلغت قيمتها 180 مليون يورو. وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الخميس، إلى أن مبابي يعلم جيدا أن تجديد عقده مع باريس سان جيرمان يعني بقاءه في فرنسا لمدة لن تقل عن 4 سنوات، وبالتالي فإن حلمه بالانتقال إلى ريال مدريد سيكون مستحيلا وقتها، وعلى هذا الأساس فإنه رفض تجديد العقد مع بطل فرنسا، جاء حتى يضغط على مسؤولي النادي لبيعه سواء الصيف المقبل، أو في صيف 2021 على أقصى تقدير، حتى لا يرحل مجانا. وأكدت الصحيفة المقربة من إدارة ريال مدريد أن موقف مبابي يمثل أنباء سعيدة لرئيس الميرينغي فلورنتينو بيريز، الذي يضع اللاعب الفرنسي البالغ من العمر 21 عاما بوصفه أحد العناصر الرئيسية للمشروع الجديد في النادي الملكي. ومضت تقول: ”يعلم مبابي أن إدارة ريال مدريد لن تكون قادرة على الوفاء بالطلبات المالية التي سيضعها باريس سان جيرمان لبيعه، وبالتالي فإنه يضغط على إدارة النادي بطريقة أخرى، وهي رفضه التجديد، واللعب بورقة نهاية عقده بعد عامين ونصف العام من الآن، وهو ما سيضع إدارة نادي العاصمة الفرنسية تحت ضغوط شديدة“. وشارك مبابي هذا الموسم في 21 مباراة، أحرز خلالها 19 هدفا، وصنع 11 أخرى.