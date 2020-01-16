شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : ضجت مواقع التواصل السودانية خلال اليومين الماضيين بمقطع فيديو أثار ضجة اسفيرية غير مسبوقة وتم تداوله على نطاق واسع على السوشيال ميديا. وبحسب متابعات محررة موقع النيلين فإن بطلة الفيديو المثير للجدل مطربة سودانية قدمت فواصل من الرقص المثير على طريقة (ترا ترا) حسبما وصف مشاهدوا الفيديو على السوشيال ميديا، متابعوا المقطع قدموا انتقادات عنيفة للفنانة بسبب رقصها المثير واستعراضها لجسمها بطريقة غير مقبولة, وطالب هؤلاء المسؤولين بضرورة التدخل. بينما دافع البعض عنها ووصفوا طريقة رقصها بالاستعراضية, وذكروا أن كثير من المطربات يقدمن من مثل هذه الرقصات الاستعراضية. المادة السابقة تعرّف على أسعار النفط في معاملات اليوم الخميس المقالة القادمة مبابي يغلق جميع الأبواب أمام باريس سان جيرمان ويراهن على حلم مبابي يغلق جميع الأبواب أمام باريس سان جيرمان ويراهن على حلم ريال مدريد

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كانت هذه تفاصيل خبر فنانة سودانية تقدم فواصل من الرقص المثير على طريقة (ترا ترا) وتثير ضجة اسفيرية غير مسبوقة.! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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