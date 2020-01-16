الهلال يكشف موقفه من نقل مباراته مع الأهلي خارج السودان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أعلن نادي الهلال السوداني، موقفه مبكرا من الأنباء التي تواترت عبر منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية الإخبارية، والتي تحدثت عن احتمال نقل مباراة الفريق أمام الأهلي المصري، ضمن دوري أبطال أفريقيا.

وقال الأمين العام بالإنابة لنادي الهلال الدكتور حسن علي عيسى في تصريح مساء ا الأربعاء: “ليس هناك ما يدعو إلى نقل مباراتنا الأخيرة أمام الأهلي المصري إلى ملعب خارجي غير السودان”.

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وأضاف عيسى: “السودان بلد آمن جدا، والوضع فيه طبيعي جدا، منذ مساء أمس كانت حالة أمنية عابرة وتمت السيطرة عليها تماما، فالوضع طبيعي جدا في السودان، حتى سفارات الدول الأجنبية تعمل بأمن وأمان، وستلعب المباراة كما هو مقرر لها في مدينة أم درمان”.

واستطرد الأمين العام لنادي الهلال: “الأزرق سيغادر إلى زيمبابوي لمواجهة فريق بلاتينيوم الأسبوع القادم بدون أي مشكلات ليثبت أن الوضع آمن في السودان”.

يذكر أن مباراة الأهلي والهلال مقررة في مدينة أم درمان بالسودان، وذلك في ختام مباريات المجموعة الثالثة من دوري أبطال أفريقيا، وكانت الأحداث التي عاشتها العاصمة السودانية الخرطوم أمس الثلاثاء، قد فتحت مجالا للتكهنات حول مصير هذه المبارا