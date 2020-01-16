الكاف يغير كاف تحكيم مباراة بلاتنيوم الزيمبابوي والهلال

الخليج 365 : ترددت أنباء مؤكدة اليوم الخميس ان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قام بتغير طاقم التحكيم الذي سوف يدير مباراة بلاتنيوم الزيمبابوي والهلال في الجولة الخامسة من طاقم مغربي الي حكام من زامبيا وكشفت (سودانا فوق) ان قرار استبدال الحكام ظهر في وقت متأخر من ليل امس بعدما كانت قد رشحت أنباء عن تعيين المغربي راض ان جيد لهذه المباراة.

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